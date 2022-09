Rui Porto Nunes esteve hoje, 15 de setembro, à conversa com Manuel Luís Goucha com quem partilhou a sua opinião sobre as touradas.

"Já não sou assim tão ligado às touradas há quatro, cinco anos…", começa por dizer.

"Porque não é politicamente correto?", questionou o apresentador.

"Não, porque me fui desligando e consigo perceber os dois lados. A certa altura fui forcado, ainda peguei um touro. É engraçado viver ali no limite. Consigo perceber os dois lados, quem é favor, quem é contra", justifica.

Veja o momento.

Leia Também: Rui Porto Nunes esteve um ano sem trabalhar: "Foquei-me no desporto"