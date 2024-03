Quando o príncipe William cancelou inesperadamente a sua presença na missa de homenagem ao seu seu padrinho, o rei Constantino da Grécia, a 27 de fevereiro, as preocupações em torno da saúde de Kate aumentaram.

Apesar do breve comentário do Palácio que afirmava que a princesa de Gales "continua bem" durante a recuperação da cirurgia abdominal a que se submeteu, uma fonte do Palácio de Kensington descreve agora, em entrevista à People, a falta geral de informações como um completo "radio silence" [literalmente, "silêncio de rádio" ou "silêncio total", em português, um período de tempo sem qualquer tipo de comunicação (pelo menos relevante, uma vez que o Palácio já falou novamente, mas apenas para dizer que Kate está a recuperar bem, sem adiantar novos detalhes), pelo que parece que apenas um número muito restrito de pessoas saberá exatamente o que se passa com a princesa de Gales.

A falta de explicações para a prolongada ausência da princesa, bem como o facto de ter sido sujeita a uma cirurgia que supostamente estava planeada, mas cuja informação foi divulgada apenas de véspera, fez começarem a circular todo o tipo de teorias, das mais plausíveis às mais absurdas.

Entretanto, esta semana Kate foi vista dentro de um carro em Windsor que era conduzido pela sua mãe, Carole Middleton.

