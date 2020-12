A Netflix foi acusada de tentar prejudicar a realeza britânica depois de uma publicação feita nas redes sociais

Fontes do palácio reagiram com raiva ao 'tweet', que convidada os seguidores a verem um documentário sobre a princesa Diana, o qual - garantia a plataforma - daria a resposta a todas as perguntas que têm sido feitas quanto à série 'The Crown'.

A mesma vinha acompanhada por um vídeo que retratava Camilla Parker Bowles, atual mulher do príncipe Carlos, de uma forma particularmente negativa.

"É algo para criar o drama que nem o próprio escritor alega que é inteiramente factual", referiu a fonte em questão, notando que a Netflix tentou justificar-se através do uso de material que apenas mostra um dos lados da história.

Para além disso, considera-se que a plataforma tem vindo a dar voz aos 'haters', que aumentaram com a quarta temporada da série.

Esta semana, a Netflix recusou-se a comentar as alegações de que tinha retratado a família real de forma particularmente polémica propositadamente.

[Publicação feita pela plataforma de streaming]© Twitter/Netflix

