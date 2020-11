Na passada quarta-feira, dia 4, Eduardo, o filho mais novo de Luís Borges celebrou seis anos. A data foi assinalada com um bolo de aniversário, mas a grande festa aconteceu este domingo e o modelo não resistiu em partilhar vários detalhes da celebração.

Devido às restrições em voga contra o novo coronavírus, o pequeno Eduardo divertiu-se na companhia de um núcleo restrito. O 'caçula' da família viveu um dia "muito fez" com uma festa temática inspirada no Rei Leão e no universo da selva.

"Para qualquer criança aniversário é sinónimo de festa. Como eu também não dispenso uma festa, hoje foi uma selvajaria. Festejámos pouquinhos, em família, mas em grande! E o Edu foi muito feliz", disse o manequim.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Vídeo. Assim foi o aniversário de Eduardo, filho de Luís Borges