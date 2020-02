Foi junto ao Palácio de São Bento, na inauguração do restaurante A Caseta - que é uma homenagem à cultura alentejana e ao cavalo lusitano -, em Lisboa, que o Fama ao Minuto esteve à conversa com a atriz Ana Catarina Afonso

"Deslumbrada" com a decoração do espaço, a atriz confessou que é "fã" de comida alentejana. "Por acaso passei um Natal rodeada de pessoas com fortes ligações e raízes ao Alentejo, então pude reviver um bocadinho do tempero alentejano que é único”, acrescentou, partilhando que entre os pratos portugueses o que menos gosta é o cozido à portuguesa. No entanto, nunca diz que não a uma boa feijoada e a migas.

Durante uma curta conversa, Ana Catarina Afonso fez ainda um balanço de 2019, que foi cheio de boas surpresas.

“Foi um ano de boas surpresas, com todas as lutas que estão inerentes a esta profissão. Mas gostei muito de ter tido a oportunidade de voltar a fazer televisão", acrescentou, referindo-se à novela ‘Alguém Perdeu’.

Além da novela, a atriz subiu aos palcos, nomeadamente na peça 'A Casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca, trabalho que também fez questão de destacar.

Questionada sobre qual a personagem que gostaria de fazer, quem sabe neste 2020, Ana Catarina respondeu: "Sou uma apaixonada pelo ser humano, pelo carácter psicológico do ser humano, portanto, qualquer personagem será um prazer para mim e um desafio".

Neste próximos 11 meses, a atriz espera poder voltar à televisão, mas admite que gostava de ter uma boa oportunidade para trabalhar na sétima arte. "Acho que o cinema, os autores e as histórias às quais vamos assistindo e a projeção que nós portugueses temos tido, tem sido notória e se isso estiver no meu caminho vai fazer-me muito feliz”, rematou.

