"Quando eu aceito que não dou conta do recado (aquele que está na minha cabeça), começo finalmente a dar conta do que verdadeiramente importa", foi com estas palavras que Joana Câncio começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram, esta sexta-feira, 26 de fevereiro. A atriz abriu o coração para falar sobre estes períodos de confinamento por causa da pandemia, referindo que nem sempre viveu momentos fáceis.

"Mudei muito a minha atitude nesta quarentena e sim, já não aspiro a fundo todos os dias, nem mudo lençóis de dois em dois dias, nem limpo a cozinha três vezes ao dia, nem faço quatro máquinas de roupa... Faço metade disto e ninguém está lesado", partilhou.

"Brinco mais, apoio mais no estudo e sento-me mais vezes ao dia", acrescentou, contando de seguida: "Foi preciso um esgotamento e uma anemia para começar a descansar mais e apesar de ainda parar pouco, já estou mais atenta aos sinais".

Recorde-se que Joana e o companheiro, André Robalo, são pais do pequeno Lourenço. A atriz é ainda mãe de Constança, fruto de uma relação anterior. André também é pai de mais um menino.

