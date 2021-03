No passado domingo, a família real britânica aumentou com o nascimento do 10.º bisneto da rainha Isabel II, filho de Zara e Mike Tindall.

Foi na propriedade Gatcombe Park, a residência oficial do casal, que Zara e Mike viveram este momento marcante - que se tornou ainda mais inesquecível por o bebé, Lucas, ter nascido de forma inusitada no chão da casa de banho.

Uma das mais-valias da casa são os espaços verdes em seu redor, onde a família é muitas vezes fotografada a andar a cavalo e em momentos descontraídos.

Zara, filha da princesa Ana, e Mike são pais de mais duas meninas: Mia, de sete anos, e Lena, de dois.

Clique na galeria e veja onde nasceu o mais recente elemento do clã.

