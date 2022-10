Junto de várias fotografias captadas no Banking Hall, em Londres, Vanessa Oliveira contou que viveu "um dia mega especial".

"Vim de fugida para conhecer todas as grandes novidades dos 100 anos da Disney. As celebrações começam não tarda com espetáculos imersivos por todo o mundo, um grande, grande Concerto Disney 100 com a história do centenário de um homem que inventou o rato mais conhecido do mundo. Foi lindo, lindo. Voltei a estar com os meus amigos Mickey, Minnie, Woody, Pateta, as princesas, o Chewbacca… todos mandaram beijos para Portugal! Foi mágico", relatou.

Veja a publicação na íntegra:

