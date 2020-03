O dia de sábado foi vivido com grande nostalgia por parte de familiares, amigos e colegas de Nicolau Breyner. Foi há precisamente quatro anos que no dia 14 de março de 2016 o país chorou a morte do icónico ator.

Como forma de lembrar Nicolau Breyner, foram várias as figuras publicas que usaram as redes sociais para assinalar a data e prestar-lhe as mais sentidas homenagens.

Sofia Grillo, Teresa Guilherme ou Pedro Granger foram alguns dos que publicamente manifestaram a sua enorme saudade.

Confira a galeria para ver estas e outras homenagens.

Leia Também: Quarentena: As fotos que marcaram o fim de semana (em casa) dos famosos