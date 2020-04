"O 'Big Brother' sempre foi um grande desafio para o Cláudio Ramos, há 18 anos como concorrente e agora como apresentador", estas foram as palavras escolhidas pela TVI para na noite desta quarta-feira lembrar o momento em que há 18 anos o apresentador se estreou no canal.

Agora escolhido para apresentar a nova edição do programa 'Big Brother', Cláudio Ramos chegava em 2002 à estação de Queluz de Baixo como concorrente da segunda edição de 'Big Brother VIP'.

Cláudio chegou cheio de vontade de vencer, mas na época não conseguiu mais do que o quarto lugar.

Ainda se lembra das suas palavras no vídeo de apresentação exibido antes da sua entrada na casa mais vigiada do país? Reavive a memória com as imagens abaixo:

