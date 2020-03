António Raminhos celebra esta terça-feira 13 anos de casamento com Catarina Raminhos e a data, como seria de esperar, não deixou de ser assinalada nas suas redes sociais. O dia começou com uma declaração (repleta de humor) à companheira, na qual recordou imagens do grande dia.

Horas depois o comediante regressou ao Instagram para partilhar uma nova publicação em que faz referência ao aniversário de casamento.

Foi com a mesma graça que se mostrou numa mesa rodeada de amigos, todos a simular rostos tristes: "Vim comemorar os 13 anos de casamento..."

