Florbela Queiroz continua a viver um período de enorme dor, causada pela morte do seu único filho. Manuel João, que morreu aos 44 anos, na passada segunda-feira, dia 9 de maio, voltou nas últimas horas a ser homenageado pela mãe nas redes sociais.

"Hoje o meu menino vai estar e surfar no céu! Até breve, meu amor! Estarei contigo em breve, se Deus quiser, amo-te daqui até ao céu. Mamã", declara a atriz, atualmente com 79 anos, ao partilhar uma fotografia antiga do filho.

"O meu amor", lê-se ainda numa outra imagem do conhecido editor de imagem.

Florbela Queiroz e Manuel João tiveram durante alguns anos uma relação conturbada. Mãe e filho chegaram a enfrentar-se em tribunal devido a acusações de maus-tratos e violência da qual a atriz era alegadamente vítima. Com o passar do tempo, os dois conseguiram reaproximar-se e estabelecer novamente uma relação cordial.

