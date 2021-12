Flavor Flav conseguiu escapar ileso a um incidente que deixou o seu carro destruído, esta terça-feira, 14 de dezembro.

De acordo com o Page Six, o artista, de 62 anos, estava a conduzir de Las Vegas para Los Angeles quando caiu uma pedra (gigante) de um penhasco e atingiu o lado direito do carro, em La Tuna Canyon.

Flavor Flav perdeu temporariamente o controlo do veículo, como relatou o seu representante, mas felizmente conseguiu parar o carro e sem ficar ferido.

"Graças a Deus, ele sobreviveu e está bem, embora [esteja] um pouco abalado emocionalmente", acrescentou o representante ao Page Six, depois de o TMZ ter sido o primeiro a dar a notícia.

Leia Também: Flavor Flav preso por violência doméstica