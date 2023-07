Flávio Furtado esteve no programa 'Dois às 10' do passado sábado, 15 de julho, à conversa com Idevor Mendonça e Mafalda Castro a quem revelou pormenores do seu problema de saúde que o levou a ficar internado de urgência durante 15 dias, no passado mês de junho.

O apresentador do 'TVI Extra', formato de late night, nota que para além da sua "alimentação péssima", os seus horários em nada contribuíam para o seu bem-estar, uma vez que saía já de madrugada da TVI.

"Faço um programa numa segunda-feira cheio de dores e nas pausas do programa a trocar mensagens com a minha médica", recorda, notando que muitas vezes o público não percebe o que se passa nos bastidores.

Depois de ter ido para casa e de as dores não terem parado, Flávio decidiu ir às urgências. "Tinha uma diverticulite aguda com uma microperfuração no intestino. O nosso intestino é como um balão, que vai ficando fragilizado em alguns pontos e cria umas bolsinhas [...] que podem ficar ali acumuladas e vão causar uma inflamação", explica, dando pormenores do seu diagnóstico e acrescentando que nos casos mais graves há risco de infeção e, consequentemente, septicemia.

De facto, o caso de Flávio era de tal forma sério que havia o risco de "ficar com um saco", conforme evidenciou.

"Claro que chorei, claro que nos passa tudo pela cabeça, mas pensava 'há alguém pior que eu'", adianta, referindo que toda a situação, apesar do susto, o levou a uma mudança no seu estilo de vida.

"Passei a fazer pequeno-almoço, almoço, jantar, refeições intermédias, três vezes ao dia legumes, três vezes ao dia fruta, não toco em chocolates nem doces, algo que julgava impossível", afirma.

Por fim, destacou: "O objetivo era acalmar, abrandar, mudar o estilo de vida, mudar os horários, mudar sobretudo a alimentação. O stress e a ansiedade são das piores coisas para os nossos intestinos. Na realidade é uma aprendizagem, estou a aprender a comer".

