Flávio Furtado tem um carinho especial por Maria Cerqueira Gomes mas isso não o impediu de dirigir duras críticas à filha da apresentadora na madrugada desta quinta-feira, dia 3 de agosto, em mais uma emissão do 'TVI Extra'.

O apresentador contou que a jovem modelo foi abordada pela equipa do seu programa numa discoteca do Algarve, onde se encontrava com o namorado, Pierre Gasly, e em nome de Kika surgiu um alegado agente que terá sido pouco simpático.

"Custa-me dizer isto. Não conheço a Kika mas tenho um carinho muito grande pela Maria. A Kika é muito novinha para ter já estas atitudes de vedeta. Não queria dar entrevistas, tudo certo. Qualquer palavra simpática teria sido suficiente. Não havia necessidade de mandar seguranças e alegados agentes a bracejar e aos gritos a dizer 'aqui não, daqui para fora'. Acho que é poucochinho", atirou Flávio.

"Ela esteve com uma campanha em Espanha, esteve lá a imprensa e aí já falou porque já convinha e estava a ser paga", acrescentou o comunicador, visivelmente indignado.

