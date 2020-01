'Receitas dos Açores': este foi o nome que Flávio Furtado escolheu para homenagear a sua terra natal, a ilha Terceira. O apresentador anunciou esta quinta-feira o seu novo projeto, um livro de receitas que será apresentado ao público já no próximo dia 20 de fevereiro.

"Meus amigos da ilha Terceira, dia 20.02.20 às 20h20 conto convosco no Auditório do Ramo Grande, na Praia da Vitória, para a apresentação do meu novo livro", anunciou Flávio nas suas redes sociais.

Veja abaixo a publicação:

