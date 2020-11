A família sempre foi o mais importante na vida de Barack Obama, tema que é destacado na obra 'A Promised Land'.

Esta sábado, o ex-presidente dos EUA, de 59 anos, revelou que quando nasceu a filha mais velha, Malia, agora com 22 anos, fez uma promessa: a família ia estar sempre em primeiro lugar.

"O fato de o meu pai ter estado ausente desde a minha infância ajudou a moldar as minhas ideias sobre o tipo de pai que pretendia ser. Quando a Malia nasceu, prometi a mim mesmo que os meus filhos me conheceriam, que cresceriam a sentir o meu amor, a saber que os colocaria sempre em primeiro lugar", escreveu na sua página de Instagram, destacando o livro 'A Promised Land'.

Apesar de todos os desafios que chegaram com o cargo da presidência, Obama fez sempre questão de não colocar a família de lado e jantou sempre com a mulher e as filhas, como recordou na mesma partilha.

"Enquanto fui presidente, fiz questão de jantar com a Michelle, a Sasha e a Malia todas as noites às 18h30. Comíamos boas refeições e falávamos sobre os nossos dias. [...] Vê-las crescer e a tornarem-se jovens inteligentes, fortes e compassivas foi a maior alegria da minha vida. Sou constantemente lembrado de que não há um lugar no mundo onde preferisse estar do que com a Miche e as nossas meninas - e é por isso que dediquei as minhas memórias a elas", concluiu.

Na mesma publicação, além de ter partilhado uma fotografia antiga em que surge na companhia da mulher e das filha, Obama mostrou ainda uma página do livro onde se pode ler: "Para a Michelle - a minha parceira de amor e vida, e Malia e Sasha - cuja luz deslumbrante torna tudo mais brilhante".

