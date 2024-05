Foi no final do ano passado que surgiram as primeiras notícias de que o namoro entre Poppy Delevingne e o príncipe Constantino da Grécia tinha chegado ao fim.

No entanto, foi apenas na festa do 38.º aniversário da modelo - que se celebrou no passado dia 3 de maio - que chegou a confirmação de que os dois já não estão juntos.

A irmã mais velha de Cara Delevingne foi vista em clima de romance com o empresário Archie Keswick, evidenciando o fim da relação com o príncipe grego.

De recordar que, apesar da separação, Poppy continua a ser amiga próxima da irmã mais velha do seu ex-namorado, a princesa Olympia da Grécia, que marcou presença na sua festa de aniversário.

Apesar de nunca ter sido revelado o motivo da rutura, a imprensa estrangeira salienta que o diferença de idades entre Poppy e Constantino - a socialite tem mais 12 anos que o príncipe - poderá ter ditado o fim da relação.