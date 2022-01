Filipa Nascimento viu uma imagem sua ser "censurada" por surgir em topless. Na foto, a atriz aparece em frente ao espelho, em cuecas, com o rosto tapado pela câmara fotográfica e os seios pelo cabelo.

Após a publicação ser removida do Instagram, a Mel da novela 'Amor Amor' voltou a publicar a referida fotografia, este sábado, 8 de janeiro, com uma mensagem onde se mostra revoltada com a "sociedade sexista, mesquinha, redutora".

"Um homem partilha uma foto em tronco nu no Instagram e é, no máximo, confiante e sexy. Uma mulher partilha uma foto com parte de um seio visível e é caça likes e tem a imagem denunciada", começou por dizer.

"É triste e vergonhoso vivermos numa sociedade sexista, mesquinha, redutora… Estes e outros adjetivos vieram-me à cabeça depois de ver esta minha fotografia ser censurada por ainda haver mentes muito infelizes. Éramos tão mais felizes, todos nós, se nos aceitássemos, se não julgássemos tanto, se conseguíssemos enfrentar os nossos preconceitos e fracos pensamentos", acrescentou.

"Parece um assunto já muito gasto, mas, pelos vistos, não o suficiente. Caso contrário, denúncias por não se aguentar ver uma mulher no seu lado mais sensual não aconteciam. Era bom que em 2022 deixássemos de ter dois pesos e duas medidas em questões de género", terminou.

© Instagram

Leia Também: Filipa Nascimento e Duarte Gomes: "O nosso cão foi o menino das alianças"