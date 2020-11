Filipa Lemos, vocalista da banda Santamaria e irmã de António Lemos, conhecido como Tony Lemos, entrou esta quinta-feira em direto no programa 'Casa Feliz', da SIC, para dar a sua primeira entrevista após a morte do irmão. Tony morreu no passado dia 13 de outubro.

Com grande emoção no olhar, Filipa revelou estar a viver "um dia de cada vez" desde a trágica partida do irmão, que ao seu lado foi um dos fundadores dos Santamaria.

"Estou a tentar viver com a maior tranquilidade e calma possível, tendo em conta tudo o que aconteceu", afirma, falando com João Baião e Diana Chaves através de videochamada.

"Vai ser sempre uma caminhada muito diferente e dura sem a presença dele. Saber que a presença dele, pelo menos física, não vai estar a meu lado é um bocadinho duro de digerir. E a saudade é um sentimento difícil de explicar", continua, optando por durante toda a conversa não abordar qualquer tema relacionado com as causas da morte do irmão.

De acordo com o testemunho de alguns amigos, como é o caso de Fernando Rocha, Tony Lemos terá cometido suicídio devido a uma grave depressão.

"Ainda não consegui fazer o luto completo em relação ao que se passou", refere Filipa.

Quanto ao fim dos Santamaria, uma possibilidade que a banda já negou, a vocalista garante mesmo que esta nunca foi uma hipótese em cima da mesa: "Sempre fui uma mulher de força e agora a minha missão é ir à guerra por mim e por ele", diz.

"Acredito que, talvez para amenizar a dor que possa sentir, a minha missão é perpetuar a genialidade do meu irmão, que era de facto uma pessoa fabulosa", acrescenta.

Filipa acabou por deixar João Baião lavado em lágrimas quando em determinado momento da conversa lembrou a estreia dos Santamaria, num programa apresentado pela estrela da SIC, e comparou a generosidade do irmão à do apresentador.

"O meu irmão era um coração como o teu, João, era um coração de ouro. E, às vezes, as pessoas que são de facto excepcionais na vida partem para, por algum motivo, cumprirem com uma missão diferente", disse Filipa, provocando as lágrimas de João Baião.

Filipa Lemos, que vive atualmente entre a cidade do México e Portugal, terminou o seu testemunho lembrando a bonita homenagem que a banda Santamaria prestou a Tony com o lançamento do último tema que este escreveu: 'Amar Querer Acreditar'.

"É o tema que o vai eternizar", garante a cantora.

'Amar Querer Acreditar' é para Filipa uma música muito especial, não só por ter sido escrita pelo irmão, mas também pelo facto de esta ter a participação especial da sua filha - cujo talento foi descoberto pelo tio, Tony Lemos.

