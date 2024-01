Foi ao mostrar uma carinhosa imagem da filha mais nova, Simone, que Filipa Gomes falou sobre as noites sem dormir com a bebé.

"Estas bochechas?! Não dizem que infernizam a vida dos pais entre as 23h e as 4h da manhã - o que já é uma vitória porque a Julieta e o Viriato [filhos mais velhos] começavam as suas crises por volta das 19h", começou por escrever na publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, contando que estes últimos dias têm sido desafiantes.

"Este fim de semana tivemos o 'plus' do Viriato ter tido uma paragem de digestão do jantar e ter vomitado às 6h da manhã de sábado e voltado a vomitar durante esta noite de domingo, porque o estômago ainda não estava 'limpo'", partilhou.

"E eu estou com uma amigdalite que espero não passar à Simone. Mas está tudo bem. Tudo muito bem", rematou.



