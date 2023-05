Filipa Areosa presenteou os seguidores do Instagram esta quinta-feira, 4 de maio, com novas imagens do filho.

A atriz mostrou o bebé deitado no ginásio de atividades a palrar.

"Agora não se cala", declarou a mamã babada na legenda das imagens, agora disponíveis na galeria.

O filho de Filipa Areosa, que nasceu no início de fevereiro deste ano, é fruto de uma relação que a atriz escolhe manter longe dos holofotes da fama.

