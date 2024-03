Através do seu advogado, informou que "conversou e cooperou com as autoridades".

Depois das notícias de que teriam sido feitas buscas a propriedades de Diddy, e das alegações de que dois filhos do artista tinham sido detidos, o rapper reagiu. De acordo com vários meios de comunicação internacionais, o advogado de Diddy partilhou um comunicado onde critica e refere-se às buscas como "um uso excessivo da força militar". "Não há desculpa para a excessiva demonstração de força e hostilidade da parte das autoridades ou a forma como os seus filhos e funcionários foram tratados", acrescentou o advogado Aaron Dyer, esta terça-feira. "O Sean Combs nunca foi detido, mas conversou e cooperou com as autoridades", destacou ainda. "Apesar das especulações, nem o Sr. Combs nem qualquer membro da sua família foram detidos, nem a sua viagem foi restringida de alguma forma", salientou, referindo-se ao facto de o rapper ter sido, alegadamente, intercetado pelas autoridade num aeroporto. Aaron Dyer referiu-se a este ato como uma "emboscada sem precedentes" e frisou que o artista "é inocente e continuará a lutar todos os dias para limpar o seu nome". De recordar que o rapper Diddy tem estado envolvido em acusações de abuso e tráfico sexual nos últimos meses.