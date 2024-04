Mais de uma década depois, eis que os filhos de Michael Jackson surgiram juntos em público. Os irmãos reuniram-se para assistirem à estreia do espetáculo 'MJ: The Musical', no Teatro Príncipe Eduardo, em Londres, musical que inspirado na carreira do músico.

Conforme destaca a revista Hola!, esta aparição acontece num momento particularmente delicado.

Recentemente, a imprensa internacional noticiou que Bigi, o mais novo dos irmãos, se encontrava numa batalha judicial contra a avó, Katherine Jackson. O jovem terá pedido ao tribunal que a impedisse de gastar o património do pai em custas judiciais, situação que dura há 15 anos.

Note-se que a família de Michael Jackson levou os gestores do património do artista a tribunal uma vez que são conta a forma como este tem sido gerido.

Embora todos os pormenores do caso não sejam conhecidos, em causa estará a venda de metade do catálogo do músico por mais de 550 milhões de euros.

O tribunal decidiu a favor desta operação, que beneficiou os herdeiros, contudo, a mãe de Jackson colocou um recurso.

Tendo isto em conta, Bigi não concorda que Katherine pague os custos deste recurso com a fortuna do filho, uma vez que foi a própria quem tomou a decisão de recorrer.