Os familiares de Michael Jackson, entre eles o filho, Prince Michael Jackson II, prestaram uma homenagem ao 'rei da Pop' no 15.º aniversário da sua morte, que se assinalou na terça-feira, dia 25 de junho.

O cantor morreu no dia 25 de junho de 2009, aos 50 anos, vítima de uma paragem cardiorrespiratória, e a data não ficou esquecida.

Ao publicar nas stories da sua página de Instagram uma fotografia do pai no intervalo do Super Bowl em 1993, Prince, de 27 anos, escreveu: "Sinto a tua falta, papá".

"O mundo parecia melhor contigo", acrescentou na mesma publicação.

© Instagram

De recordar que Prince tinha 12 anos quando Michael Jackson morreu. O artista tem mais dois filhos: Paris Jackson e Michael Joseph Jackson Jr.

Recorde-se que o 'Rei da Pop' sofreu uma paragem cardiorrespiratória pouco antes de dar início à digressão 'This is it'. Ainda foi levado para um hospital na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, mas acabou por não sobreviver.

A autópsia revelou uma intoxicação aguda com Propofol, um medicamento que foi receitado pelo seu cardiologista Conrad Murray, que acabou condenado por homicídio involuntário. O médico foi condenado a quatro anos de prisão, mas acabou por cumprir menos de dois.

Michael Jackson é considerado como um dos maiores artistas pop da história, ganhou 13 Grammys e tem cinco álbuns recordistas de vendas. Um deles, 'Thriller', de 1982, é o álbum mais vendido de todos os tempos, com uma estimativa de 70 milhões de cópias vendidas em todo o mundo.

