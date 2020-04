Anna Wintour, diretora da revista Vogue, revelou que o filho, Charles Shaffer - que é médico e está na linha da frente na luta contra a pandemia da COVID-19 num hospital de Manhattan, Nova Iorque -, está infetado com o novo coronavírus.

Uma informação que foi partilhada pela própria Anna na página oficial da revista. "Ele está bastante doente e está de quarentena em casa, mas quando puder, irá voltar à unidade de cuidados intensivos do hospital", disse.

"Estou tão orgulhosa dele e muito grata a todos os profissionais de saúde, socorristas, enfermeiros, e médicos que estão a trabalhar para impedir a propagação do vírus e a salvar vidas", acrescentou a celebridade, de 70 anos.

Anna Wintour não ficou por aqui e falou ainda da 'A Common Thread', uma iniciativa da Vogue lançada em conjunto com o Council of Fashion Designers of America, cujo o objetivo é ajudar os estilistas americanos que estão a sofrer com a crise financeira provocada pela pandemia.

"Tenho falado com muitos designers americanos e outras pessoas que temem não conseguir pagar as contas e que os seus negócios não sobrevivam face ao que estamos a passar", destacou. "O fundo que criamos tem como objetivo ajudá-los e a todas as pessoas talentosas com quem trabalham", referiu ainda.

