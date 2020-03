Gisele Bündchen não podia estar mais orgulhosa do filho, Benjamin, de 10 anos, depois de ouvir o menino a dizer não aos presentes de aniversário. Em vez disso, o jovem prefere receber em doações a instituições.

"Nos últimos anos, ele decidiu que não quer presentes dos amigos. Ele prefere que eles façam doações para ajudar organizações que protegem espécies de animais em extinção", começou por contar a mãe 'babada' em entrevista à Marie Claire, recordando de seguida um episódio marcante.

"Uma vez, ele encontrou plástico no mar e ficou tão triste... Eu tentei explicar que isso é o que acontece quando atiramos as coisas para fora", lembrou a modelo.

Recorde-se que o menino é fruto do casamento de Gisele com Tom Brady, com quem tem mais uma filha em comum, Vivian, de sete anos. O jogador de futebol americano é ainda pai do pequeno John, de 12 anos, fruto de uma relação anterior.

