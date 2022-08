Hoje, 17 de agosto, é um dia particularmente especial para Dália Madruga. O filho mais velho, João, completa 15 anos de vida, data que assinalou através das stories da sua conta de Instagram.

"17 de agosto de 2007. O dia em que soube o que era o amor! Parabéns, meu amor! 15 anos a ter a sorte de ser tua mãe! Aquele que mostrou que existe amor à primeira vista", afirmou Dália em algumas imagens.

De recordar que João é fruto de uma relação anterior da figura pública.

Dália é ainda mãe de Clara, Alice e do bebé Joaquim, que nasceram do atual casamento com Marcos Tenório Bastinhas.

