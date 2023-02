Fátima Lopes não resistiu em fazer uma homenagem ao filho mais novo, Filipe, fruto do seu anterior casamento com Luís Morais. Este domingo, 26 de fevereiro, o jovem completou 14 anos de vida, data que foi evidenciada pela apresentadora nas redes sociais através de uma bonita mensagem.

"Hoje o meu querido filho celebra 14 anos e da forma que mais gosta: com a família. Pediu à avó que fizesse o seu clássico bolo de cenoura, para cantarmos os parabéns. O Filipe gosta das coisas simples, mas mais valiosas. Aquelas que são feitas com amor. Não fosse ele um mestre dos abraços, com um coração gigante. Amo-te muito meu filho", escreveu na legenda de uma fotografia na qual mostra o bolo de aniversário.

Recorde-se que Fátima é ainda mãe de Beatriz, que nasceu do seu primeiro casamento.

