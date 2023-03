O filho do rapper Flo Rida, de seis anos, está internado no hospital na unidade de cuidados intensivos depois de ter caído da janela de um quinto andar de um apartamento em Nova Jersey.

De acordo com a 'ex' do artista Alexis Adams, cita o Page Six, o incidente aconteceu no dia 4 de março e deixou o seu filho, Zohar Dillard, hospitalizado com ferimentos graves no fígado, pulmões, fraturas na bacia e no pé esquerdo, assim como uma hemorragia interna.

Alexis Adams diz que o prédio instalou janelas com "gradeamento de tamanho incorreto", o que representava "um condição perigosa" e que fez com que o filho - que nasceu com um distúrbio neurológico raro - caísse.

No processo que abriu após o incidente, Alexis Adams nomeia os proprietários e gerentes do complexo de apartamentos, uma construtora, a empresa que instalou as janelas e outros réus.

"Como mãe solteira de uma criança com necessidades especiais, isto parece um pesadelo. O meu coração está partido em milhões de pedaços", disse em comunicado ao News12 New Jersey.

"Estou devastada, com raiva e a lutar com a ideia de que o meu único filho sofreu graves ferimentos por causa da negligência do nosso senhorio e de outras pessoas envolvidas em não tomar medidas de segurança necessárias", acrescentou.

Alexis Adams pede um indemnização, o pagamento dos custos em advogados e com todo o processo legal, assim como o pagamento das contas do hospital.

Até à data, o rapper Flo Rida, mais conhecido por sucessos como o tema 'Low' e 'Right Round', ainda não se pronunciou.

