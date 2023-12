Hoje é um dia muito especial para Tânia Ribas de Oliveira. O filho mais velho da apresentadora, Tomás, completa esta segunda-feira, 18 de dezembro, 11 anos de idade.

A propósito da data, a apresentadora partilhou com os seguidores da sua página de Instagram o presente que o menino recebeu: entrar em campo com os jogadores do Sporting na partida frente ao FC Porto.

"Fechar o dia em beleza com os nossos filhos a entrar com os jogadores. Tomás a dar sorte ao Sporting no dia do aniversário!", notou numa partilha no Instagram.



© Instagram - Tânia Ribas de Oliveira

Vale notar que Tomás e Pedro, de oito anos, são frutos do casamento da comunicadora da RTP1 com João Cardoso.

Leia Também: "Faz hoje 11 anos. Tenho um filho pré-adolescente incrível!"