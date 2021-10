Vasco Palmeirim usou a sua conta de Instagram para fazer uma engraçada publicação sobre uma história que começou com um dos filhos de Tânia Ribas de Oliveira.

O pequeno Tomás, de oito anos, terá encontrado um ator de um filme juvenil que é bastante parecido com o radialista da Comercial.

"'Oh mãe, podemos ver este filme? Tem o teu amigo do Joker ali de verde'.

Isto foi dito pelo Tomás, filho da Tânia Ribas. Mas sabem que mais? Raça do Tomás só tem 8 anos, mas a verdade é que o puto ninja é mesmo parecido com o gajo do Joker!", afirmou Vasco.

Não ficando indiferente à partilha, a apresentadora comentou: "Ahahahahahahah!!! É igual!!!".

