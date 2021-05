Vera Ribeiro, mulher de Rui Patrício, partilhou com os fãs um hábito que o filho do casal, Pedro, tem todas as manhãs. O menino de quatro anos pede religiosamente para assistir a vídeos dos treinos do pai e a psicóloga não resistiu em partilhar um desses momentos nas redes sociais.

"A primeira coisa que o Pedro pede para ver de manhã: 'Mamã podes pôr os vídeos dos treinos do papá para eu ver, por favor?'", escreveu na legenda de imagens em que Pedro aparece a tomar o pequeno almoço enquanto assiste a um vídeo.

Nas imagens, aparece também a filha mais nova do casal, Eva, de três anos.

