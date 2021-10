Rita Pereira voltou a presentear os seguidores do Instagram com imagens das suas férias em família. A atriz encontra-se no Alentejo com o namorado, Guillaume Lalung, e o filho de ambos, Lonô.

Na noite de segunda-feira, dia 18, Rita Pereira mostrou a primeira experiência de Lonô num jacuzzi.

"O primeiro jacuzzi do Lonô. Este chouriço está a viver a vida", brinca a estrela da TVI ao mostrar um vídeo encantador da família.

