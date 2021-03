Prince, o filho mais velho de Michael Jackson, recordou a sua infância vivida com o 'rei da pop' numa rara entrevista que deu à Fox Soul.

"Via que as pessoas nos seguiam. Queriam aproximar-se e tocar no meu pai", notou o jovem de 24 anos.

"Havia pessoas que desmaiavam [a ver Michael Jackson atuar nos concertos] e eu perguntei ao meu pai, 'Porque é que estão a desmaiar? Eu vejo-te todos os dias e não desmaio'", lembra.

Prince nota que foi a partir dos 10/11 anos que percebeu o quanto as pessoas gostavam do progenitor, ganhando consciência do seu enorme mediatismo.

Recorde-se que para além de Prince, Michael foi ainda pai de Paris, agora com 22 anos, e de Prince Prince Michael Jackson II, de 19, conhecido como Bigi.

Leia Também: Paris Jackson namora com homem 13 anos mais velho?