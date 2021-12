O pequeno Léo, filho de Marília Mendonça, completou dois anos esta quinta-feira, 16 de dezembro, o primeiro aniversário após a morte da cantora em novembro.

A data foi comemorada com uma festa temática, como o pai do menino, Murilo Huff, mostrou na sua página de Instagram.

"Que possamos comemorar essa data por muitos e muitos anos juntos", disse na legenda de algumas imagens, tendo publicado outras fotografias nas stories. Veja na galeria.

Sobre o aniversário do filho, Murilo Huff disse: "Pouco antes de vires ao mundo um amigo disse-me: 'quando o Leo nascer a sensação que vais ter será a mesma de tirar o teu próprio coração do peito e segurar no colo'. Em palavras é exatamente o que sinto. O meu coração hoje corre para lá e para cá, não para um segundo e tem o sorriso mais lindo do mundo".

"Hoje não és só tu que faz dois anos de idade, mas eu também! Fazem dois anos que eu me sinto vivo de verdade por te ter do meu lado, meu filho, e mesmo sem tu entenderes, hoje agradeço-te por isso, e agradeço a Deus pela tua vida e saúde. Eu prometo que vou cuidar de ti hoje e sempre", completou.

Leia Também: "Mais um passo na estrada chamada seguir em frente. Não vai ser fácil"