Maria Botelho Moniz partilhou com os seguidores da sua página de Instagram fotografias repletas de ternura com o filho, o pequeno Vicente, fruto da relação com o piloto Pedro Bianchi Prata.

As imagens foram hoje, 8 de abril, vistas por Cristina Ferreira, Cláudio Ramos e os comentadores das 'Conversas de Café' - Zé Lopes, Luísa Castel-Branco e Cinha Jardim.

Cristina elogiou o menino notando que este era um "bebé Cerelac", pela sua beleza.

Depois de se reparar que era ruivo, Cláudio revelou: "A mãe da Maria é ruiva".

Pode assim concluir-se que Vicente saiu à avó materna.

Veja o momento.

