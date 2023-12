Este fim de semana foi especial para Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata. O filho do casal, o bebé Vicente, conheceu o avô paterno.

O momento foi destacado no Instagram pelo piloto, que não deixou de recordar também o pai da apresentadora da TVI.

"Hoje foi dia de o Vicente conhecer o avô Prata, pois o avô José Carlos está com ele sempre, desde o início de tudo. Só quero ser para o Vicente metade do que os meus pais foram para mim", escreveu na legenda de um registo fotográfico onde aparece junto do pai e do filho.

