Mauro Jesus, filho de Jorge Jesus, deu a sua primeira entrevista. O jovem empresário esteve esta quarta-feira, 18 de maio, à conversa com Júlia Pinheiro no seu programa da SIC.

Mauro falou da 'aventura' que é ser filho de uma figura tão conhecida como o treinador, notando este lado tem "partes boas e partes más".

"No início [da carreira como treinador] por ele estar fora tínhamos uma relação mais distante. Fazia-me alguma confusão", revela, notando que criou uma relação muito próxima com a mãe, que mantém até hoje.

O entrevistado confessou que sempre quis manter-se longe da exposição pública, uma vez que "não se sentia confortável em aparecer". Contudo, esta realidade acabou por se ir alterando à medida que Jorge Jesus lhe pedia ajuda para tratar de algumas coisas, relacionadas com burocracia, redes sociais, etc.

"Quando era mais miúdo não sabia lidar tão bem com as coisas. Na primeira passagem para o Benfica lidava mal com os comentários negativos. Hoje em dia lido super bem", reconhece, notando que é ele quem trata das redes sociais do pai atualmente.

Hoje em dia, Mauro percebe a admiração que os adeptos têm por Jorge Jesus, confessando que sair em público com o pai não é fácil. "Não dá para sair à rua com ele. Felizmente, nunca aconteceu nada de menos agradável. Vamos sempre almoçar e jantar aos mesmos sítios porque sabemos que lá estamos ‘seguros’, podemos estar à vontade", completa.

Veja a entrevista completa.

