Éder Lopes terminou a semana com uma dose de ternura nas redes sociais.

Esta sexta-feira, o jogador português partilhou uma fotografia do filho mais velho, Kaï, de três anos, que deixou os seguidores derretidos.

Pela caixa de comentários, choveram reações amorosas, com muitos internautas a notar que Kaï está "crescido" e cheio de estilo.

O pequeno Kaï© Instagram

Recorde-se que Kaï é fruto do casamento de Éder com Sanne Lopes. Em junho de 2020 a família voltou a aumentar com o nascimento do segundo filho do casal, o bebé Rio.

Éder e Sanne Lopes com os filhos, Kaï e Rio© Instagram

