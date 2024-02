Declyn Lauper, o único filho de Cyndi Lauper, foi libertado da prisão depois de ter sido detido, acusado de porte ilegal de arma de fogo na cidade de Nova Ioque.

De acordo com o New York Daily News, o jovem, de 26 anos, foi levado pela polícia momentos após outro jovem, de 24 anos, ter sido baleado na noite de quarta-feira.

De acordo com a queixa apresentada no Tribunal Criminal de Manhattan, Declyn foi detido nas proximidades após o tiroteio. Alegadamente possuía uma pequena mala que continha uma Glock carregada com sete balas.

A denúncia dizia que Lauper tinha a arma em sua posse "com a intenção de usá-la ilegalmente contra outra pessoa".

A ABC News identificou a vítima como sendo Omar Lewin e apontou que este jovem também foi acusado de porte ilegal de arma. Lewin foi levado para o hospital, onde estará estável, de acordo com o New York Daily News.

Leia Também: As várias ocasiões em que Tom Cruise esteve com a família real britânica