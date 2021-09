Foi no passado mês de agosto que Angie Costa e Miguel Coimbra deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum, o pequeno Martim. Desde então, a mamã 'babada' tem vindo a destacar no Instagram vários momentos passados junto do bebé.

Ainda esta quinta-feira, Angie Costa partilhou uma nova fotografia do menino nas stories da sua página de Instagram, revelando que Martim ia fazer a sua "primeira viagem grande".

A atriz viajou para o norte para o filho conhecer a bisavó materna, como referiu ainda na mesma publicação.

