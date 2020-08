As filhas gémeas de Ana Marques, Francisca e Laura, estão de parabéns. Esta quarta-feira, dia 5, completam 11 anos e, apesar de discreta quanto à vida privada, a apresentadora não deixou de assinalar a data nas redes sociais.

Uma fotografia publicada no Instagram mostra que o dia foi passado na praia e as meninas tiveram direito a enormes balões com o número 11.

"E de repente demos 11 voltas ao Sol juntas", escreveu a mamã babada na legenda.

