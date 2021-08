Com apenas oito anos de idade, North West - filha mais velha de Kanye West e Kim Kardashian -, já começa a mostrar o seu mais lado mais irreverente. Ainda hoje, 19 de agosto, por exemplo, a celebridade partilhou uma fotografia onde surge com a menina no carro.

Um dos pormenores que se destacou foi o facto de North aparecer com 'tatuagens' na cara. Importa notar que os desenhos não são permanentes, mais ainda assim, não deixaram de chamar a atenção dos seguidores.

Kim e Kanye, que se separaram este ano, são pais de mais três filhos: Saint, de cinco anos, Chicago, de três e Psalm, de dois.

