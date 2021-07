Cláudia Vieira partilhou esta terça-feira, dia 6, com os seus seguidores do Instagram fotografias únicas da sua filha mais velha. As imagens prenderam a atenção dos seguidores por mostrarem mais do que até aqui era conhecido do rosto de Maria, de 11 anos, fruto da relação entre a atriz da SIC e Pedro Teixeira.

"A minha cúmplice. Amoooo ela", pode ler-se na legenda das amorosas imagens, disponíveis na galeria, que revelam enorme cumplicidade entre mãe e filha.

Os seguidores ficaram rendidos à beleza de Maria e houve até quem notasse as semelhanças entre a menina e o pai. "É parecida com o pai", afirmam os internautas.

Por outro lado, há quem diga que Maria é "a cara da mãe".

Cláudia Vieira, recorde-se, é ainda mãe da pequena Caetana, de um ano, resultado do seu namoro com João Alves.

Maria prepara-se em breve para ter mais um irmão. Pedro Teixeira e Sara Matos vão ser pais de um menino.

