A filha do príncipe Alberto do Mónaco, Jazmin Grace Grimaldi, foi hospitalizada por causa dos sintomas associados à Covid-19 se terem agravado. A notícia chega várias semanas depois da jovem, de 28 anos, ter testado positivo para o novo coronavírus pela primeira vez.

Numa publicação que fez, esta terça-feira, na sua página de Instagram, Jazmin explicou que continua a lutar contra a doença, revelando que foi internada no fim de semana após os sintomas terem piorado. Dias depois de ter sido hospitalizada, a jovem recebeu alta e continua a recuperar da doença em casa.

Apesar de estar a viver dias menos bons no que diz respeito à sua saúde, Grimaldi mantém-se positiva. "Sou uma mulher forte, uma sobrevivente", afirmou.

"Estou feliz por dizer que saí do hospital e estou agora em casa, nesta estrada sinuosa para a recuperação", escreveu. "No entanto, fui internada no hospital no fim de semana porque os meus sintomas continuaram a piorar", acrescentou, explicando de seguida que "desenvolveu uma erupção cutânea semelhante à varicela e que continuou a ter dores no corpo, com dores mais fortes nos pulmões, febre e enxaquecas".

A filha do príncipe detalhou ainda que "fez uma série de exames" e que foi medicada. "Os médicos ainda estão a perceber [este vírus] e confessaram que já viram outros casos semelhantes ao meu. [...] Só quero que o meu corpo encontre paz e conforto. A dor é tão desconfortável e debilitante, não há muito a fazer a não ser descansar", acrescentou.

"O vírus da Covid é tão forte e misterioso. [...] Ouça o seu corpo! Proteja-se para proteger os outros. Tenham cuidado", rematou.

