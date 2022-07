Saúl foi hoje convidado do programa 'Dois às 10' no qual esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

O artista, que se popularizou na infância com o tema 'O Bacalhau Quer Alho', falou do afastamento do pais, a quem acusou de lhe terem gasto milhões de euros que ganhou ao longo da sua carreira.

Questionado se hoje tem uma preocupação diferente em relação ao dinheiro, uma vez que foi pai há pouco tempo de uma bebé, o convidado notou:

"Até então eu não me preocupava muito com isso, mas desde que tens uma filha, não pensamos só em nós, a nossa vida está dependente deles. Penso em daqui a uns anos ajudar a minha filha se ela precisar de alguma coisa - não dar tudo, porque isso é estragar um pouco - mas ajudar o máximo possível".

Desde que foi pai Saúl confessa que percebe menos as atitudes que o próprios pais tiveram consigo. "Entendo menos, porque o amor que sentes por um filho não tem tamanho, não tem preço, porque tu queres ver o bem do teu filho, não queres ver o mal, não o queres ver a sofrer, nem a magoar-se. Sou um pai muito galinha e estou sempre em cima. Penso na felicidade só da minha filha e acho que isso é o mais importante".

Cláudio ainda perguntou se a filha tinha algum tipo de relação com os avós paternos. "Não têm contacto por enquanto. Quando tiver idade para perceber o que se passou e quiser ouvir a outra parte, sou o primeiro a dizer para ir. Depois ela com a idade logo vê se quer ou não. Por enquanto ainda não, está na fase desenvolvimento, quando tiver capacidade para tal", justifica.

Ainda assim, Saúl admite que os pais "estão a perder parte da vida da neta e a própria filha parte dos avós".

