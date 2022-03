Recentemente, Paula Lobo Antunes falou das aulas da filha mais velha, Beatriz, com Rita Salema. A atriz elogiou o trabalho de Rita Salema no mundo da representação, palavras que foram destacadas no Instagram.

Ao destacar as declarações de Paula Lobo Antunes, Rita Selma fez questão de agradecer o carinho.

"Obrigada, minha querida e talentosa Paula Lobo Antunes. Eu é que tenho tanta sorte por ter a tua filha como minha aluna. A minha Bee é tão talentosa e sensível. Sai aos pais", disse numa publicação que fez na rede social esta quinta-feira, 10 de março.

Por sua vez, Paula Lobo Antunes reagiu na caixa de comentários: "Só verdades! Tu és incrível, como atriz, mãe, pessoa, professora… amiga, tudo e tudo e tudo. A Bee e os pais agradecem".

De recordar que além da pequena Beatriz, de nove anos, Paula e Jorge Corrula são também pais de Mel, de dois anos.

