Helena Coelho volta a ser a protagonista da capa da Women's Health e não apareceu sozinha. A filha, Íris, de um ano, posou ao seu lado e fez história ao tornar-se a "primeira bebé do mundo" na capa da publicação.

A novidade foi dada na manhã desta terça-feira, dia 24, nas redes sociais.

"A Íris, e a mãe. Quando descobri que estava grávida, tive medo de perder a minha identidade como mulher e passar a ser vista só como mãe. Quando realmente me tornei mãe, entendi que esse é o meu melhor lado, o que mais me honra e o que mais me orgulha. Primeiro eu meto o pé… e depois a vida arranja forma de me dar chão. Ser mãe da Íris é a minha melhor versão. A primeira bebé do mundo a estar na capa da Women's Health", escreveu a digital influencer.

Helena Coelho partilhou posteriormente a segunda capa desta edição, na qual aparece sozinha. "A MÃE TÁ ON. A segunda capa que também já podem encontrar nas bancas", disse na legenda.

