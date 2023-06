Como mãe 'babada' que é Fernanda Serrano fez questão de assinalar nas respetivas redes sociais o aniversário de uma das filhas, Maria Luísa. A jovem adolescente completou 14 anos esta quinta-feira, 8 de junho, data que a atriz aproveitou para partilhar diversos retratos da mesma.

"A minha estrela Maria Luísa faz hoje 14 anos! Parabéns por me teres escolhido para tua mãe! Se eu acredito em milagres! Acredito! Tenho todas as razões do mundo para acreditar! Tu és o meu melhor exemplo disso! Amo-te luz da minha vida! Que a vida te presenteie com o melhor e mais bonito! Mãe que te ama", escreveu na legenda da publicação.

Maria Luísa, recorde-se, nasceu do casamento, entretanto terminado, entre Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos. O ex-casal tem mais três filhos: Laura, Caetana e Santiago.

Leia Também: Fernanda Serrano levou o filho ao baile de finalistas. Veja os looks